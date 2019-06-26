خاما بيليات رجل مباراة زيمبابوي وأوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية خاما بيليات، لاعب منتخب زيمبابوي رجل مباراة فريقه أمام أوغندا مساء اليوم الأربعاء.

بيليات سجل هدف التعادل لزيمبابوي أمام أوغندا في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا.

وبهذه النتيجة حصدت زيمبابوي النقطة الأولى لها بكأس أمم أفريقيا لتحتل المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بينما تصدرت أوغندا بـ 4 نقاط.