إيتو يوضح.. تأثير تعادل أوغندا وزيمبابوي على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح صامويل إيتو لاعب المنتخب الكاميروني السابق، بأن تعادل أوغندا مع زيمبابوي جعل الفرص متاحة أمام الجميع من أجل التأهل لدور الـ16 في بطولة أمم إفريقيا.

وقال إيتو في بداية تحليل مباراة مصر أمام الكونغو، عبر قناة "تايم سبورتس" المصرية: "التعادل بين أوغندا وزيمبابوي جعل فرص التأهل متاحة أمام كافة منتخبات المجموعة."

Advertisements

وتابع: "مصر الآن مطالبة بتحقيق الفوز على الكونغو من أجل تجنب الدخول في أي حسابات والتأهل بشكل مباشر إلى دور الـ16 وتكون المباراة الأخيرة لترتيب المراكز فقط."

وأضاف: "أوغندا تقدم كرة قدم جيدة، وإفريقيا اعتادت على المفاجأت، أنت يمكن أن تنتظر ظهور فريق بشكل جيد في بطولة مجمعة وأوغندا فريق قادر على تحقيق المفاجأة."

ويلعب المنتخب المصري أمام الكونغو في الجولة الثانية بعدما فاز على زيمبابوي، على أن يواجه أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لأمم إفريقيا.