صور.. مراكز شباب جنوب سيناء تستقبل مشجعي المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

فتحت مراكز الشباب، بجميع مدن محافظة جنوب سيناء أبوابها، اليوم الأربعاء، لاستقبال الجماهير المشجعة للمنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر انطلاق المواجه بين المنتخب المصري والكونغو في تمام العاشرة من مساء اليوم.

وجرى وضع بوابات إلكترونية لدخول الجماهير المشجعة للمنتخب المصري ضمن خطة إجراءات التأمين التي تقوم بها مديرية أمن جنوب سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.