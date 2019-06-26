"شجع واكشف" .. حملة "100 مليون صحة" في انتظار الجمهور أمام الاستاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شعبان:

في محيط ستاد القاهرة الدولي، وقفت سيارات حملة "100مليون صحة" بجوار سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، بشارع يوسف عباس، من أجل استقبال الجمهور من المصريين وغيرهم من مُشجعي الدول الأفريقية المشاركة في البطولة، تقول دكتورة زهراء حمدي "بنكون موجودين في كل حدث أو مكان فيه تجمع".

عدد من المواطنين أجرى الكشف اللازم، مساء الأربعاء، جاءوا لحضور المباراة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2019، منهم "واحد جه حلل ورسمنا له أعلام مصر"، تبرر زهراء ذلك بأن الحملة انطلقت منذ فترة، وانتهت آخر مراحلها في محافظة الجيزة، وعادت هي إلى عملها بوزارة الصحة، لكن بين حين وآخر يتم استدعائها للتواجد عند كل تجمع، آخرها كان في رمضان "كنا بنستنى الناس بعد صلاة التراويح للكشف".

فيما تضيف سمر حسن أن المشجعين قد لا يعلمون عن تواجد سيارة الحملة قرب تقاطع شارعي صلاح سالم ويوسف عباس، بسبب تواجد سيارة قرب محطة مترو الاستاد، وأخرى عند البوابة الرئيسية إلى ستاد القاهرة الدولي.

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في مباراة الافتتاح التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، كانت سيارة الحملة متواجدة لكن لم يتردد عليها مواطنون بسبب الاجراءات الأمنية التي استدعت وقوفها في ركن بعيد في محيط الاستاد، بحسب قول سمر، فيما قطع حديثها توافد مشجع مصري قام بقياس الوزن والطول ثم انصرف.

12 ساعة كاملة يقضيها أعضاء الحملة أمام بوابات الاستاد "بدأنا من الساعة 12 الظهر وهنمشي 6، وفيه شيفت تاني بعدنا هييجي زمايلنا يكملوا"، تشرح زهراء أن السيارة مجهزة للكشف عن المصريين وكذلك الأفارقة، ضمن حملة مصر للكشف عن أبناء القارة المتواجدين على أرضها.

لا تهتم زهراء وسمر بكرة القدم، لا يتابعون أخبار البطولة وأجوائها، كل أمانيهم أن يبلي لاعبو المنتخب بلاءً حسناً في المباريات، ينتهي بالتتويج باللقب والتربع على عرش الكرة الأفريقية.