«فودة» يتابع أداء شاشات عرض مباريات البطولة الإفريقية بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفقة وفد من وكالة الأهرام للإعلان برئاسة حسن عبد المنصف مدير عام الوكالة، وهشام لطفى المشرف العام على الوكالة، أداء الشاشات العملاقة التي تم نشرها بمدينة شرم الشيخ، لعرض مباريات البطولة الإفريقية لكرة القدم، وكذا دور الوكالة الحيوى فى تجميل صورة مدينة شرم الشيخ. وناقش المحافظ مع الوفد تطوير الأداء الإعلاني بالمدينة، وإبراز الشوارع والميادين بصورة تليق بمكانة المدينة السياحية.

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