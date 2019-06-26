تدريبات الأهلي.. جلسة بين صبحي ولاسارتي وتأهيل إكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، واجتمهع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي مع رمضان صبحي لاعب خط وسط الفريق على هامش المران، لعدة دقائق للاطمئنان على حالتة الفنية والبدنية وتوجيه بعض التعليمات للاعب بشكل منفرد.

واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم»، حيث يؤدي حارس مرمى الفريق برنامجه التأهيلي والمحدد له من قبل الطبيب الألماني الذي أجرى جراحة الركبة للاعب مؤخرا.

وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية تدريجيا خلال شهر، حسبما أكد الجهاز الطبي للأهلي بعد متابعة حالة اللاعب.

وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني الأهلي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق، واستمع لاسارتي للتقرير الطبي بشأن بعض اللاعبين وحالتهم بعد التخلص من الإصابة، فضلا عن حالة الآخرين من اللاعبين المصابين.

وأكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية علي لطفي للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي بعد شكواه من آلام بسيطة في اليد، واشتكى لطفي من آلام في اليد خلال مشاركته في مران الحراس وتدخل الجهاز الطبي قبل أن يعود من جديد للمشاركة مع الحراس ويستكمل المران على الجانب البدني.