مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيلة الأساسية التي يخوض بها مباراة الكونغو الديموقراطية في ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في الساعة العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة.

وأوقعت القرعة مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، حيث بدأت من يوم 21 يونيو وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل، في النسخة التي تشهد شماركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة التي كانت تقام في الماي بمشاركة 16 منتخبا فقط.

وجاءت التشكيلة التي اختارها أجيري لمواجهة الكونغو على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمود علاء وأيمن أشرف في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني محوري ارتكاز، وأمامهم الثلاثي عبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه وفي الهجوم الثنائي محمد صلاح ومروان محسن.

وعلى دكة البدلاء يجلس أحمد الشناوي ومحمود جنش وعمر جابر وأحمد أيمن منصور وباهر المحمدي ومحمود الونش و نبيل عماد ” دونجا” وعلى غزال ووليد سليمان وأحمد حسن كوكا وأحمد على.