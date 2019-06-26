قاض بريطاني يلزم محرز بتسديد أتعاب مربية الأطفال

أفاد تقرير إخباري أن القاضي البريطاني جون شيرات ألزم لاعب كرة القدم الدولي الجزائري رياض محرز بتسديد 3 آلاف و612 جنيه إسترليني هي أتعاب مربية أطفاله.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الفلبينية كاثالينا “كاتي” ميرا فلوريس، 52 عاما، كانت تتقاضى 12 جنيه إسترليني في الساعة وأن محرز أوقف سداد مستحقاتها عن الساعات الإضافية ونفقات أخرى من أجل شراء الطعام والنقل والتي تصل إلى 3 آلاف و312 استرليني وهو ما يمثل ساعة من عمله في مانشستر سيتي الذي يمنحه 200 ألف إسترليني أسبوعيا.

ونقلت الصحيفة عن “كاتي” قولها إنها صدمت لجشع وتلاعب محرز واصفة إياه بالبخيل. عملت للحصول على هذه الأموال لكنه لم يدفع لي. لم أكن أعرف ماذا أفعل. كنت تحت تصرفهم على مدار 24 ساعة وأنام في نفس غرفة الأطفال وإذا استيقظوا كان يتوجب علي التعامل مع الوضع”.

وأوضحت أنها لا تريد تدمير سمعة أحد وكل ما تريده هو الحصول على أموالها.