برشلونة يسعى للتعاقد مع مدافع مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادى برشلونة الاسبانى تواصل مع إدارة مانشستر يونايتد، لبحث امكانية التعاقد مع المدافع السويدى فيكتور لينديلوف، خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وقال صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادى

برشلونة مهتم بالتعاقد مع المدافع السويدى فيكتور لينديلوف، والذى أثار إعجاب إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نادى برشلونة كان يراقب اللاعب السويدي منذ أن كان في صفوف نادى بنفيكا البرتغالي.

يذكر أن فيكتور لينديلوف انتقل الى مانشستر يونايتد، قادمًا من من نادى بنفيكا البرتغالى فى صيف 2017، فى صفقه بلغت قيمتها 35 مليون يورو.