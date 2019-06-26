مانشستر يونايتد يرفض المقايضة مع إنترميلان

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض التخلي عن روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، إلى نظيره إنتر ميلان خلال الانتقالات الجارية.
وكانت تقارير صحفية أشارت أن النادي الإيطالي عرض صفقة مقايضة على إدارة مانشستر يونايتد، تضمن مبادلة روميلو لوكاكو بماورو إيكارديأو راجا ناينجولان بالإضافة إلى مبلغ مالي.
وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ESPN" الإسبانية، أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت إدخال صفقة لوكاكو بمقايضة مع لاعبين أخرين.
وأوضحت أن الشياطين الحمر يستهدفون الحصول على مبلغًا
وارتبط اسم المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 26 عامًا بمغادرة ملعب اولدترافورد معقل مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري وفقًا للعاديد من التقارير الصحفية.
يذكر ان مانشستر يونايتد الانجليزى تعاقد مع روميلو لوكاكو من نادى ايفرتون قبل عامين مقابل 85 مليون يورو ويريد النادى تحقيق اكبر الاستفاده من اللاعب.
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