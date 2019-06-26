أسوان ينظم 4 معسكرات استعدادًا للموسم المقبل في الدوري الممتاز

قرر نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان تنظيم 4 معسكرات للفريق الأول، وذلك فى إطار الاستعداد للدورى الممتاز الموسم المقبل، وتتخلل هذه المعسكرات عدد من المباريات الودية.

وكان أحمد سليمان قد عقد اجتماع أمس الثلاثاء، مع لجنة الكرة

برئاسة كابتن مجدى سبالك، مع المدير الفني كابتن مجدى عبدالعاطى، لدراسة ما يحتاجه الفريق من تدعيمات ومباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.

وجاءت مواعيد المعسكرات كالآتي: معسكر بالقاهرة من يوم 1

يوليو حتى 23 يوليو وراحة يومين، ثم معسكر بالإسكندرية من يوم 25 يوليو حتى 10 أغسطس، ثم راحة أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى أن بعد ذلك سيتم تنظيم معسكر بأسوان من يوم 14 حتى 22 أغسطس، ثم راحة يومين والبدء بمعسكر بالإسكندرية من يوم 24 أغسطس حتى 10 سبتمبر.