أسوان ينظم 4 معسكرات استعدادًا للموسم المقبل في الدوري الممتاز

قرر نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان تنظيم 4 معسكرات للفريق الأول، وذلك فى إطار الاستعداد للدورى الممتاز الموسم المقبل، وتتخلل هذه المعسكرات عدد من المباريات الودية.
وكان أحمد سليمان قد عقد اجتماع أمس الثلاثاء، مع لجنة الكرةبرئاسة كابتن مجدى سبالك، مع المدير الفني كابتن مجدى عبدالعاطى، لدراسة ما يحتاجه الفريق من تدعيمات ومباريات ودية استعدادا للموسم المقبل.
وجاءت مواعيد المعسكرات كالآتي: معسكر بالقاهرة من يوم 1
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