أسوان يحصل على توقيع "زيزو" الداخلية

حصل نادي أسوان على توقيع عبدالعزيز الشاعر "زيزو" لاعب وسط الداخلية السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، في حضور مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق. العاطي، المدير الفني للفريق. ويسعى فريق أسوان لتدعيم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة، استعدادا للموسم المقبل بعد الصعود للدوري الممتاز. وتعد صفقة زيزو، هى ثالث صفقات أسوان في الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد النادي مع كل من نصر رمضان لاعب وسط مصر المقاصة، جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت.

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