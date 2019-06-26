قاسم باشا يحدد سعرًا جديدًا للاستغناء عن تريزيجيه

قررت إدارة نادي قاسم باشا التركي، خفض قيمة بيع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة "أكسام" التركية أن إدارة جالاتا سراي عقدت جلسة مع نظائرهمفي قاسم باشا، لتقريب وجهات النظر، والاتفاق على سعر مناسب من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه.
وفي المقابل، قامت إدارة قاسام باشا، بخفض قيمة
وكان جالاتا سراي تقدم عرضا ثانيًا من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه في الصيف الجاري، حيث أبدى استعداده لدفع مبلغ 5 ملايين يورو، إضافة إلى 20% من إعادة البيع.
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