اونلاين | يلا شوت بلس cool kora مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر live7hd بث الاسطورة رابط مباراة مصر NOW EGYPT كورة لايف SALAH

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بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مشاهدة مميزة اليوم الأربعاء 26 يونيو في بطولة أمم إفريقيا وتحديدا في الجولة الثانية من دور المجموعات "المجموعة الأولى" على استاد القاهرة الدولي الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع سيكونون متواجدين في الموعد في الثامنة مساء بتوقيت جرينتش لدعم المنتخب في ثاني جولاته، يلا شوت بلس cool kora مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر live7hd بث الاسطورة رابط مباراة مصر NOW EGYPT كورة لايف SALAH

موعد مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء في كأس الأمم الإفريقية:

يصطدم منتخب مصر بنظيره الكونغولي في موقعة مرتقبة ومثيرة على ملعب القاهرة الدولي وذك في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية ، الثامنة مساء بتوقيت "جرينتش" وهو التوقيت العالمي، مشاهدة مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان، الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة التونسية، رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا LIVE مصر في مواجهة الكونغو رابط مباشر كورة لايف الان بدون تقطيع.

القنوات الناقلة لمباراة مصر Vs الكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019 في البطولة الإفريقية:

يلتقي منتخب مصر بقيادة نجمنا المتألق في ليفربول محمد صلاح وجها لوجه مع سيدريك باكامبو لاعب فياريال السابق، ونجم منتخب الكونغو الديمقراطية كورة اتش دي مشاهدة مباراة مصر والكونغو عبر قنوات بي إن سبورت اتش دي.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية:

تشكيل منتخب مصر:

أجيري سيكون مضطرا للاعتماد على الاوراق التي بدأ بها مباراة الافتتاح أمام زيمبابوي لضمان القوة التي يتمتع بها الفريق وربما يكون هناك تغيير وحيد في التشكيلة وهو اللعب بمحمد صلاح كمهاجم صريح مع الاعتماد على وليد سليمان في مركز خط الوسط الهجومي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: محمد صلاح – وليد سليمان - محمود حسن "تريزيجيه"

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي يلا شوت بلس cool kora مشاهدة مباراة مصر والكونغو