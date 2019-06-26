اونلاين | رابط KoooRaGOAL مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار kora on لايف بث مباشر مباراة مصر والكونغو beIN max

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر الأربعاء 26-6-2019 ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا 2019 ويستضيف استاد القاهرة الدولي مبارايات المجموعة الأولى في الكان الافريقي التي تلعب لأول مرة بمشاركة 24 منتخب أفريقي منذ بدايتها في السودان عام 1959 وقد انطلقت البطولة في 21 يونيو وتنتهي 16 يوليو الشهر القادم .

موعد مباراة مصر والكونجو والقنوات الناقلة والمعلقين رابط KoooRaGOAL

وتواجه مصر فى العاشرة من مساء الغد،الأربعاء، الكونغو الديمقراطية فى الجولة الثانية من المجموعة الأولي فى المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.تقام مباراة منتخب مصر امام منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوققيت مكة المكرمة حيث المباراة ستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1 ماكس، بجانب قناة بي إن سبورت أش دي 2 ماكس والبث اللارضي المصري عبر تايم سبورت أعلنت قناة تايم سبورت الناقل الحصري "الأرضي" لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التعاقد مع المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي وأسندت إليه مهمة التعليق على مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

التشكيل المتوقع لكلا من الفريقين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع ( أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور)

في خط الوسط (طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد)

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في خط الهجوم: (محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه")

التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية :

في حراسة المرمى:( ماتامبي لي)

في خط الدفاع: (يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو)

في خط الوسط: (بوكادي – مبوكو - مانغولو)

في خط الهجوم: (مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي)

مباراة مصر والكونغو beIN max

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