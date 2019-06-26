اونلاين | يلا شوت Yalla SalaH مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر beIN egypt كورة لايف رابط مصر بث الأسطورة CaF 2019

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26-6-2019 بث مباشر في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا المنقولة حصريا عبر بي إن سبورت، والتي تقام على ملعب القاهرة الدولي، في البطولة الإفريقية التي انطلقت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل على الأراضي المصرية.

موعد مباراة مصر والكونجو اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019:

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية ستكون متاحة للجميع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت عمان، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس، الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الدوحة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت لبنان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء في بطولة أمم إفريقيا:

يمكنكم أعزائنا المشاهدين مشاهدة مباراة الكونغو الديمقراطية ومصر بدون تقطيع عبر قنوات بي إن سبورت رابط يلا شوت بث مباشر من خلال قناة بي ان سبورت ماكس 1 وماكس 2، عبر القمر الصناعي نايل سات والقمرالصناعي سهيل سات بتعليق مميز من المعلقين المصريين علي محمد علي ومحمد الكواليني، رابط يلا شوت مباراة مصر والكونغو الان.

تشكيلة مصر :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

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في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

تشكيلة الكونغو الديمقراطية :

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

يلا شوت Yalla SalaH مشاهدة مباراة مصر والكونغو

مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا كورة رابط مباشر مباراة مصر اليوم في بطولة امم افريقيا كورة اتش دي يلا بي ان سبورت حيث حقق المصريين الفوز في الجولة الاولى من بطولة امم افريقيا على زيمبابوي بهدف دون رد سجله محمود حسن ترزيجيه من كرة رابط يلا شوت بلس دوري مباراة مصر والكونغو الديقراطية.