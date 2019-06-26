اونلاين | يلا شوت| بث مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم

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يلا شوت| بث مباشر مشاهدة مباراة مصر اليوم

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت كورة ستار، حيثُ يصطدم منتخب مصر مع نظيره الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء 26/6/2019 بالجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة على الأراضي المصرية.

وستقام مباراة مصر مع الكونغو على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات وذلك في تمام الساعة الـ10:00 بتوقتي مدينة القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ12:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكان منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري قد فاز على زيمبابوي بهدف نظيف مساء الجمعة الماضي في المباراة التي جمعت الطرفين على استاد القاهرة الدولي بافتتاح البطولة الأفريقية 2019، ونوفر لكم مشاهدينا الكرام رابط بث مباشر لمباراة مصر والكونغو.

ويتوقع أن تكون تشكيلة منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن

وينتظر أن يقود محمد صلاح mohamed salah منتخب مصر في ثاني مباريات الفراعنة بالبطولة الأفريقية حيثُ تأمل الجماهير في أن يتخطى المنتخب المصري أزمة استبعاد عمرو وردة من قائمة الفريق على خلفية الفيديو المثير المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي.

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم بث مباشر

ويمكنكم مشاهدينا الكرام مشاهدة مباراة منتخبي مصر والكونغو عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً بدون تقطيع، وستذاع المباراة أيضاً على قناة تايم سبورت time sport البث الأرضي والفضائي بالإضافة لقناتي بي إن ماكس 1 و2 hd.

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