اونلاين | تابع لايف Yalla: بث مباشر مباراة اوغندا وزيمبابوي يلا شوت Kora LIVE لايف مشاهدة مباراة اوغندا وزيمبابوي بث مباشر| مصر A

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مشاهدة مباراة المنتخب الأوغندي ونظيره منتخب زيمبابوي Kora LIVE اليوم 26-6-2019 ضمن مافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو حتى 21 يوليو، شاهد بث مباشر مباراة أوغندا وزيمبابوي لايف بدون تقطيع عبر رابط يلا شوت yalla shoot.

تابع لايف Yallaموعد مباراة أوغندا وزيمبابوي:

تنطلق أحداث مباراة أوغندا وزيمبابوي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق، وفي الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العربية وسلطنة عمان، تابع بث مباشر مباراة أوغندا وزيمبابوي بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star.

القنوات الناقلة لمباراة أوغندا وزيمبابوي :

تعرض أحداث مباراة أوغندا وزيمبابوي عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports بوصفها الناقل الحصري للبطولة، فضلا عن قنوات تايم سبورت المصرية time sports عبر البث الأرضي والفضائي، وهي الناقل الرسمي للبطولة في مصر.

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التشكيل المتوقع لمباراة أوغندا والكونغو:

من المتوقع أن يخوض الفرنسي سيباستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا مباراة اليوم بتشكيل مكون من، حراسة المرمي: دينيس أونيانجو، خط الدفاع: موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو، الوسط: باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا – فاروق ميا - عبده لومالا، الهجوم: ميشيل أزيرا.

وعلى الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ صنداي تشيزامبو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي المباراة بتشكيل يضم كلاً من: حراسة المرمى: سيباندا، خط الدفاع: داريكوا، لونجا، موديمو، هاديبي، خط الوسط الدفاعي والهجومي: مونيتسي، ناكامبا، كارورو، موسونا، بيليات، خط الهجوم: موشيكوي.

الجدير بالذكر ان منتخب أوغندا قد حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى، في مفاجأة غير متوقعة خاصة وأن أوغندا قدمت أداء أكثر من رائع، بينما خسرت زيمبابوي أمام منتخب مصر مضيف البطولة في مباراة الافتتاح بهدف دون مقابل.

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