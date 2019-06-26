رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل أوغندا مع زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل أوغندا مع زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل منتخب أوغندا مع نظيره زيمبابوي بهدف نظيف لكل منهما وذلك في إطار المباراة التي جمعتهنا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وجاء هدف أوغندا عن طريق أوكوي بالدقيقة 12 ثم تعادل خاما بيليات لمنتخب زيمبابوي بالدقيقة 40 من عمر الشوط الأول ليستمر التعادل بينهنا حتى نهاية المباراة.

ويأتي ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية مباراة زيمبابوي وأوغندا كالتالي:

1- أوغندا: 4 نقاط

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2- مصر: 3 نقاط

3- زيمبابوي: نقطة

4- الكونغو الديمقراطية: بدون نقاط

وسيلتقي منتخب الكونغو مع مصر على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة.