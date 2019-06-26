رياضة | عاجل.. تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فلوران إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصرى في المباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كاس الأمم الإفريقية‫.‬

وجاء تشكيل المدرب الكونغولي بدون الجناح يانيك بولاسي وجاء كالتالي: