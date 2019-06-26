رياضة | لهذا السبب.. دي ليخت لن ينتقل إلى برشلونة !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. دي ليخت لن ينتقل إلى برشلونة ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير إذاعية إسبانية، أن النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي لن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وقال أورويول دومينيك من "راديو كتالونيا": "الوكيل مينو رايولا كان يبحث عن النسبة الأعلى لصفقة دي ليخت، ولهذا فضل في المرة الأولى انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان ومن ثم غير وجهته إلى نادي يوفنتوس".

وقال مينو رايولا هذا الشيء في وجه بارتوميو: "من الأفضل أن يأتي دي ليخت إلى برشلونة بعد 3 او 4 سنوات لانه لن يكون اساسياً هنا".