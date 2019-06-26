رياضة | مجموعة مصر في الكان.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أوغندا وزيمبابوي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة منتخب أوغندا أمام زيمبابوي والتي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة بالجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا 2019.

تقدم منتخب أوغندا أوًلا عن طريق إيمانويل أوكوي في الدقيقة ١٢ مستغلا الكرة المرتدة من حارس زيمبابوي، وفي الدقيقة ٤٠ نجح خاما بيليات من إدراك التعادل للفريق الزيمبابوي بلمسة رائعة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني سنحت أكثر من فرصة لكلا الفريقين، لكن لاعبي أوغندا وزيمبابوي أهدروا كل الفرص، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع منتخب أوغندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى منتظرا لنتيجة مباراة مصر والكونغود الديمقراطية بعد قليل، بينما حصد منتخب زيمبابوي النقطة الأولى ليحتل المركز الثالث.