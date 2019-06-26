رياضة | نهضة بركان يخطط لخطف مهاجم الوداد السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهضة بركان يخطط لخطف مهاجم الوداد السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي نهضة بركان المغربي، لخطف الييبيري ويليام جيبور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى نهضة بركان لإستغلال فسخ التعاقد بين جيبور والوداد، للظفر بخدمات اللاعب من أجل تعويض مهاجمه لابا كودجو.

وفشل جيبور في إثبات قدراته الفنية لفوزي البنزرتي، ليغادر الفريق، بعدما سبق له خوض تجربة لم تكن ناجحة أيضًا رفقة النصر السعودي.

ويذكر أن جيبور تلألأ في سماء مراكش، وقادهم للتتويج بلقب الدوري والحصول على لقب الهداف، وذلك قبل انتقاله لصفوف النصر السعودي.