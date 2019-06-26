رياضة | عمرو وردة يرفض الرحيل عن معسكر منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو وردة يرفض الرحيل عن معسكر منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أترومبيتس اليوناني، فكرة الرحيل عن معسكر الفراعنة خلال بطولة الأمم الإفريقية.

ويتواجد اللاعب حتى الآن داخل فندق الإقامة، رافضا الرحيل رغم قرار استبعاده بسبب سلوكه وأسباب أخلاقية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، وبالاتفاق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قرر استبعاد اللاعب بسبب سلوكه بعد ظهوره في فيديو مسئ، ورغبتهم في عدم التأثير على اللاعبين خلال المنافسات.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الكونغو الديمقراطية، بعد قليل على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالأمم الإفريقية.