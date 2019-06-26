رياضة | الكاف يحدد مواعيد تدريب الجولة الختامية للمجموعة الرابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يحدد مواعيد تدريب الجولة الختامية للمجموعة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد التدريبات الختامية لمنتخبات المجموعة الرابعة ببطولة الأمم الإفريقية، وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية بمباراتي المغرب وكوت ديفوار في السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب السلام، وجنوب إفريقيا ضد ناميبيا في العاشرة مساءا على نفس الملعب.

ويتدرب منتخب كوت ديفوار في السادسة إلا الربع على ملعب الشمس، ويتدرب المغرب على ملعب حرس الحدود في السادسة مساءا، وجنوب إفريقيا في الخامسة والنصف على ملعب ايروسبورت، أما ناميبيا فيتدرب في الخامسة والنصف على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

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