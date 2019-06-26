رياضة | الكشف عن سبب تعقد انتقال دي ليخت إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب تعقد انتقال دي ليخت إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مسؤولو نادي برشلونة الإسباني مساعيه للحصول على خدمات النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت من نادي أياكس أمستردام الهولندي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكره "أورويول دومينيك" من "راديو كتالونيا" فإن برشلونة لم يتخذ الخطوة الأخيرة مع دي ليخت، بعد ما اتفق مع نادي أياكس على 75 مليون يورو وهذا حدث لعدة اسباب، عمولة الوكيل مينو رايولا، فضلاً عن مطالبة اللاعب بالمشاركة الأساسية.

وأكدا التقارير أنه في النهاية اللاعب الهولندي لم يعود أولوية للنادي الكتالوني، لأن هدفهم الأول الآن هو عملية نيمار جونيور دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.