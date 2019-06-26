رياضة | مدير منتخب الجزائر يكشف استعدادات منتخب الخضر لمباراة السنغال وحقيقة إقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير منتخب الجزائر يكشف استعدادات منتخب الخضر لمباراة السنغال وحقيقة إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حكيم الدان مدير منتخب الجزائر عن استعدادات منتخب بلاده لمواجهة السنغال غدًا الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019.

وقال الدان، إن منتخب بلاده على أتم استعداد لمواجهة الغد ويسعى للفوز في اللقاء وتقديم أداء قوي ضد منتخب أسود التيرانجا.