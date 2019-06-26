رياضة | تصريح صادم من جوارديولا حول عودة نيمار إلى برشلونة !

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "هذا لا يخصني بل برشلونة .. عشت طويلا في برشلونة ولا اريد قول رأي يتم أساءت تفسيره".

وأضاف: "عاجلا ام آجلا سأعود برشلونة لكن .. كرئيس وليس مدرب .. احتاج ان يكون لدي المعرفة وأكون جاهز عندها".

وبسؤواله عن توقيع البارسا مع فرانكي دي يونج ؟ أجاب جوارديولا: "تعاقد جيد جدا .. جيد جدا".

وعو ماتياس دي ليخت ؟ قال: "مدافع جيد و يبلغ 19 سنة فقط، من سيحصل عليه سيملك مدافع لسنوات".

واختتم: "جريزمان و نيمار مناسبين لاسلوب البارسا ؟ هذا يعتمد على ماهي افكار الأمانة الفنية والمدرب .. لكن اللاعبين الأقوياء دوما موضع ترحيب و نيمار - جريزمان ممتازين للغاية".