رياضة | خالد بوطيب يغيب عن مباراة المغرب وكوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بوطيب يغيب عن مباراة المغرب وكوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية مغربية أنه تأكد غياب خالد بوطيب مهاجم الزمالك عن مباراة منتخب المغرب ضد كوت ديفوار المقرر لها الجمعة القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وأشار موقع " le 360 sport" المغربي أن خالد بوطيب تعرض للإصابة في مران منتخب المغرب أمس الثلاثاء، وتغيب عن تدريبات أسود الأطلس اليوم الأربعاء،وسيتعذر عليه المشاركة في المران الأخير قبل لقاء كوت ديفوارغدا الخميس، ما سيحرمه من المشاركة في المباراة أمام المنتخب الإيفواري.

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