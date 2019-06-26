رياضة | بول بوت: لدينا الفرصة والأمل في الصعود وسنقاتل حتي النهاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوت: لدينا الفرصة والأمل في الصعود وسنقاتل حتي النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، أن فريقه سعى إلى إظهار أفضل ما لديه في مباراته أمام منتخب نيجيريا .

وأضاف المدرب البلجيكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حاولنا أن نقوم بالعمل الذي يجعلنا نتجاوز المنتخب النيجيري للوصول إلى المرحلة التالية من البطولة، لكن الأمور لم تمض على النحو الذي أردناه .

وتابع : التوفيق لم يحالفنا، واجهنا فريق جيد ويمتلك في صفوفه عناصر مميزة وأهنئهم على الفوز وأتمنى حظا أوفر لفريقي في المباراة القادمة. Advertisements ووصل : قبل المباراة كنا نعرف أن الأمور لن تكون سهلة لأننا نواجه منتخب قوي نجح في تغيير مسار المباراة، التفاصيل كانت هي الفارقة . وأردف : سيطرنا على المباراة ولعبنا بشكل جيد، لكنهم فعلوا ما بوسعهم، نابي كيتا أصيب وخرج. وأكمل : نابي كيتا لاعب مهم بالمنتخب الغيني وقررنا تغييره بعد الإصابة ، لإراحته. وأتم : سنركز ع المباراة القادمة ولابد أن نكون أكثر تركيزًا ، لدينا الفرصة والأمل في المباراة المتبقية أمام مدغشقر سنقاتل حتى النهاية.

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