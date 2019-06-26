رياضة | مدرب كينيا: لدينا إمكلنيات عالية وسنظهرها للقارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كينيا: لدينا إمكلنيات عالية وسنظهرها للقارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الفرنسي "سيباستيان مينييه" المدير الفني لمنتخب كينيا عن مواجهة تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال مينييه في مؤتمر صحفي: "كرة القدم في كينيا تتطور وأتمنى أن تكون من أفضل ١٠ منتخبات أفريقية في المستقبل القريب".

وتابع: "كينيا غابت ١٥ عاما عن المشاركة في أمم إفريقيا ونهدف لأن يكون لها وضع مختلف عن الماضي، أول تسديدة لنا من الجزائر والخطأ الفادح في ركلة الجزاء، هو ما أعطى دافع لهم، ويجب علينا التعلم من ذلك".

وأضاف: "كنا نعلم أنّ البطولة ستكون صعبة ولكن نسعى لتحقيق مفاجأة، وهناك بعض الفرق التي حققت مفاجأة مثل أوغندا التي غلبت الكونغو الديمقراطية وكذلك زامبيا التي توجت باللقب من قبل على حساب منتخبات كبيرة".

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وذكر: " بعد مباراة تنزانيا سنقرر ما سيحدث، ونحتاج أن نتعلم، وعلينا أن نعمل بجدية والقوة مهمة وعلينا أن نربح أول مباراة في هذه المجموعة".

وأكمل مينييه حديثه قائلا: "اللاعبون يحاولون التعلم من الأخطاء، وفي أوقات من المباراة الماضية حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نجيد تنفيذه بالشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء".

واختتم: "لدينا إمكانيات عالية وقادرين على تحقيق المكسب، لن نلعب كما لعبنا أمام الجزائر؛ نحن نحترم تنزانيا، المباراة ستكون مرهقة من الناحية البدنية، ونحن سنحاول إيجاد حلول لمباراة الغد".

وسيواجه نجوم الهارامبي، غدا الخميس، ملوك الطوائف، على ملعب "الدفاع الجوي"، ضمن لقاءات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة.