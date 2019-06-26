رياضة | برشلونة يتحدى فالفيردي ويقرر التخلص من نجم الفريق

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه ينتظر نادي برشلونة الإسباني، موافقة النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، على الرحيل خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "ESPN" العالمية، انه يرغب البارسا في إقناع إيفان راكيتيتش من خلال المحادثات بقبول رحيله من النادي، من خلال عملية نقل.

ومن الجدير بالذكر أن مسؤولي البارسا يأملوا بأنه خلال الاسابيع المقبلة، سيغير راكيتيتش فكرة البقاء إلى الرحيل.