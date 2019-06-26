الان تتابع اللجنة الفنية في اتحاد كرة القدم تعلن عن دورة الأداء العالي لمهارات كرة القدم للمدربين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:13 م, 26 يونيو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن دورة الأداء العالي لمهارات كرة القدم للمدربين.

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