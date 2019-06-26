شكرا لقرائتكم خبر عن «أجيري» يعلن تشكيل منتخب مصرلمواجهة الكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي

الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد

الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، محمد صلاح، مروان محسن