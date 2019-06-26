شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: زيمبابوي (1) وأوغندا (1).. المجموعة الأولى «لحظة بلحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخبا زيمبابوي وأوغندا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على استاد القاهرة. تشكيل الفريقين: تشكيل أوغندا: حراسة المرمى: أونيانجو الدفاع: والوسيمبي، موكيبي، واسوا، موجابي الوسط: أوتشو، أزيرا، فاروق ميا الهجوم: أوكوي، كادو، أبدو تشكيل زيمبابوي: Advertisements حراسة المرمى:جورج شيجوفا خط الدفاع: تينداي داريكوا، ديفين لونجا، أليك موديمو، تينيدج هاديبي خط الوسط: فيري، ثيباني كاماسوكو، أوفيدي كارورو، تالنت شاوابوا خط الهجوم: خاما بيليات، ناوليدج موسونا. أبرز أحداث المباراة د12: جوووووووول أوكوي يتقدم بالهدف الأول لمنتخب أوغندا «الرافعات» د41: جووووووووول خاما بيليات يتعادل لزيمبابوي «المحاربين» نهاية الشوط الأول بداية الشوط الثاني

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