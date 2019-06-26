شكرا لقرائتكم خبر عن «أوميرو» رجل مباراة نيجيريا وغينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كينيث أوميرو لاعب منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وغينيا، والتي حسمها النسور بنتيجة هدف دون رد في في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وأحرز أوميرو هدف المنتخب النيجيري في الدقيقة 73 ليقود فريقه إلى الدور ثمن النهائي، ليصبح أول المتأهلين رسميًا.
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