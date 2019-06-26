شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مصر.. التشكيل الرسمي لمباراة أوغندا وزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا الأول لكرة القدم، وشيدزامبوا مدرب نظيره زيمبابوي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل أوغندا كالتالي:

حراسة المرمى: أونيانجو

الدفاع: والوسيمبي، موكيبي، واسوا، موجابي

الوسط: أوتشو، أزيرا، فاروق ميا

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الهجوم: أوكوي، كادو، أبدو

بينما جاء تشكيل زيمبابوي على النحو التالي:

حراسة المرمى:جورج شيجوفا

خط الدفاع: تينداي داريكوا، ديفين لونجا، أليك موديمو، تينيدج هاديبي

خط الوسط: فيري، ثيباني كاماسوكو، أوفيدي كارورو، تالنت شاوابوا

خط الهجوم: خاما بيليات، ناوليدج موسونا.