شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منتخب زيمبابوي: الأهلي مصمم على ضم خاما بيليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ويلينجتون مبانداري، مدير منتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم، المشارك في بطولة أمم افريقيا التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل، أن هناك مفاوضات من النادي الأهلي لضم خاما بيليات، نجم منتخب المحاربين ومهاجم نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وكشف «مبانداري» عن الأمر خلال تصريحاته لصحيفة «Newsday» الزيمبابوية، قائلًا: «يبدو وأن هناك إصرار من قبل الأهلي لضم بيليات».

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وتابع: «لقد استفسروا عن موقفه من خلالنا في ظل تواجدنا هنا بالقاهرة، لكن حتى الآن لا يوجد شيء ملموس، إنها مجرد استفسارات».

وكان نجم منتخب زيمبابوي، مطلبًا للأندية المصرية موسم 2016 عندما واجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع فريقه صن داونز الجنوب افريقي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح قبل أن ينتقل إلى كايزر تشيفز.

وشارك «بيليات» في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده الأولى بكأس أمم إفريقيا أمام مصر، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه محمود حسن «تريزيجيه».