بديل هوميلز على أعتاب بايرن ميونخ

اقترب نادي بايرن ميونخ الألماني من إبرام صفقة دفاعية جديدة، بعدما قام بخطوة عملية، اليوم الأربعاء، لتعزيز صفوف فريقه في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته قناة "TRT spor" التركية، فإن مسؤولي البايرن عقدوا اجتماعًا مع وكيل أوزان كاباك، مدافع شتوتجارت الألماني، في الساعات الماضية.

وشهد الاجتماع حضور وكيل المدافع التركي وحسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، بالإضافة لكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي الألماني.

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وأكدت القناة أن المدافع الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، بات على بُعد خطوة واحدة من الانضمام لصفوف الفريق البافاري، لتعويض رحيل ماتس هوميلز صوب بوروسيا دورتموند.

ورصد النادي البافاري 15 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد كاباك مع شتوتجارت، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن تقارير صحفية عديدة قد ربطت مدافع شتوتجارت بالانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، لكن البايرن اتخذ خطوة استباقية للظفر بتوقيعه.