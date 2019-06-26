توريرا يدعم صفوف أوروجواي أمام بيرو واستمرار غياب لاكسالت

أجرى منتخب أوروجواي الأربعاء، مرانه الأول بمدينة سلفادور التي ستحتضن مباراته أمام بيرو يوم السبت المقبل، على ملعب (أرينا فونتي نوفا) في دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

وشهد المران عودة لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، لوكاس توريرا، الذي غاب عن المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام تشيلي بسبب آلام في المعدة.

بينما تواصل غياب الظهير الأيسر دييجو لاكسالت، الذي أصيب بارتخاء في عضلة باطن الساق اليمنى، وما زال يؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

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وبدأ المران ببعض التدريبات الخفيفة داخل صالة الألعاب البدنية، ثم تحول اللاعبون للملعب لتأدية فقرات التدريب المختلفة.

يذكر أن الفائز من مواجهة أوروجواي وبيرو، سينتظر المتأهل من مباراة كولومبيا وتشيلي، التي ستجرى فجر السبت على ملعب (أرينا كورينثيانز)، في نصف النهائي فجر الخميس المقبل على ملعب (أرينا دو جريميو).

ويسعى "السيليستي"، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (15 مرة)، لاستعادة طعم الفوز ببطولة المنتخبات الأقدم في العالم بعد غياب 8 سنوات، منذ أن توج بها في 2011 بالأرجنتين، وكانت أيضا تحت القيادة الفنية للمخضرم أوسكار واشنطن تاباريز.