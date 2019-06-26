رسميا.. الفيصلي يستغنى عن عمر عبد العزيز بعد 13 عاما

أعلن نادي الفيصلي السعودي اليوم، الأربعاء، انتهاء علاقته بعمر عبد العزيز قائد الفريق الأول لكرة القدم بعد مسيرة 13 عاماً قضاها مع النادي.
وتمنت إدارة النادي العنابي لعمر النجاح خلال مسيرته المقبلة، وشكرته على عطائه للفريق الأول طوال الفترة الماضية.
وكتب النادي في حسابه الرسمي على "تويتر": " إدارة النادي تتقدم بجزيل الشكر والتقدير للاعب عمر عبدالعزيز على الفترة التي امضاها مع الفريق الاول لكرة القدم متمنين له مزيد من التوفيق والنجاح".
وخلال الموسم الماضي ظهر اللاعب مع فريقه في 12 مباراة فقط ولم يحرز أي هدفاً خلال منافسة الدوري.
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