شريف إكرامي يُساند عمرو وردة

علق شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على أزمة عمرو وردة واستبعاده من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مصر.

قرر المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق ، وذلك في إطار الحفاظ على حالة الانضباط والالتزام والتركيز التي عليها الفريق.

وكتب إكرامى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر "لا شك أن خطأ عمرو وردة كبير وأنه نال عقابا قاسيا لكن رجاءً تذكروا فقط أن كُلُنا بشر وكُلُنا خطَّائون منا من يستره الله ومنا من يُبتلى بعدم الستر، فكونوا رُحماء بأخطاء الآخرين يرحمكم الله".

وجاء قرار استبعاد اللاعب، رداً على فضائحه بالتواصل مع الفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي أثارت بلبلة كبيرة في الساعات الماضية.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة منتخب الكونغو مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لأمم افريقيا 2019.