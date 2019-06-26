حضور إعلامي كبير في مران السنغال قبل مواجهة الجزائر

شهد المران الأخير لمنتخب السنغال قبل مواجهة الجزائر غدا الخميس في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تواجد إعلامي مكثف لتغطية المران باعتبار أن مباراة الغد من أقوى مباريات دور المجموعات لكان ٢٠١٩.

وتواجدت اعداد كبيرة من وسائل الإعلام المختلفة لتغطية مران السنغال الذي يحظى باهتمام كبير باعتبار أن مباراة الغد تشهد مشاركة نجوم عالميين من الجانبين سواء ساديو ماني من السنغال أو رياض محرز من الجزائر.

ويتصدر منتخبا السنغال والجزائر صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على كلا من تنزانيا وكينيا بهدفين نظيفين.