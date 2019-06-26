نيجيريا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

تأهل منتخب نسور نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من النسخة 32 لبطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعد تحقيقه الفوز اليوم الأربعاء، على منتخب غينيا، بمدينة الإسكندرية في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية.

أحرز هدف منتخب نيجيريا مدافعه كينيث أوميرو لاعب لجيانيس الإسباني، بضربة رأسية في الدقيقة 73.

وحقق المنتخب النيجيري فوزه الثاني على التوالي بالبطولة، بعدما استهل مشواره بفوز بذات النتيجة على منتخب بوروندي، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد منتخب غينيا عند نقطة واحدة.

وفاجأ المنتخب الغيني نظيره النيجيري منذ الدقيقة الثانية، حين سدد المهاجم إبراهيما بقدمه اليسرى تصدى لها الحارس دانييل أكبيي وأكمل الدفاع تشتيتها.

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ورد المنتخب النيجيري في الدقيقة 7 باختراق ناجح لقائد نيجيريا أحمد موسى، دفاع غينيا الجانب الأيسر وعكس كرة زاحفة داخل الست ياردات، لكن أوديون إيجالو افتقد التوقع في التعامل مع الكرة، فلامست الكرة ساقه وأكمل الدفاع تشتيتها.

ومن ركلة ركنية في الدقيقة 14 كادت رأسية ويلفريد أنديدي أن تصيب مرمى غينيا، لكن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 22 تحصل منتخب غينيا على أول مخالفة خارج الصندوق سدد منها المهاجم فرانسيس كامانو فوق المرمى.

وأظهرالمنتخب النيجيري رغبة كبيرة في الوصول لمرمى غينيا، عن محاولات تفعيل طريقة (4-2-3-1) التي كان تأثير أحمد موسى ظاهرًا في تمييز الآداء الهجومي لنيجيريا.