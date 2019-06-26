الكشف عن رجل مباراة نيجيريا وغينيا

فاز المدافع كينيث أوميريو لاعب منتخب نيجيريا بلقب رجل مباراة فريقه ضد غينيا التي أقيمت اليوم الأربعاء، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

ونجح أوميريو مدافع ليجانيس الإسباني في قيادة النسور الخضراء لفوز صعب على حساب غينيا بعدما سجل ضربة جزاء رائعة في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وضمن المنتخب النيجيري التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن حقق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة على حساب غينيا بهدف دون رد.

وعبر أوميريو في تصريحات صحفية، عن سعادته بالفوز بهذه الجائزة وتسجيله هدف الفوز وقاد المنتخب النيجيري للتأهل للدور الثاني لأمم أفريقيا.

وأكد مدافع ليجانيس أن الفريقين بذلا مجهوداً كبيراً، مشيدًا بأداء غينيا رغم الهزيمة.