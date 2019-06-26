65 مليونا تنعش الهلال.. وجينيسيو يقترب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

قطع نادي الهلال شوطا كبيرا بشأن إنهاء المفاوضات مع الفرنسي برونو جينيسيو للإشراف على الفريق في الموسم الكروي الجديد، وبات هو الأقرب لقيادة الفريق الكروي، فيما ينتظر أن يوقع النادي اليوم عقده الاستثماري مع رئيس شركة إعمار بعقد استثماري سنوي يصل إلى 65 مليون ريال في السنة بخلاف مكافآت البطولات.

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على صعيد متصل تبدأ إدارة المشاريع والهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة ونادي الهلال بإجراء المزيد من التحسينات وعمل الإصلاحات للبنية التحتية المحاذية والقريبة من ملعب (محيط الرعب) الذي يستثمره نادي الهلال حتى نهاية موسم 2020 ـــ 2021، وذلك برفع القدرة الاستيعابية لسيارات الجماهير من 6 آلاف سيارة إلى 9 آلاف قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، إلى جانب إضافة مدخلين رئيسين في الخارج لتفادي الكثافة الجماهيرية التي حدثت في الموسم الماضي، والذي اقتصر على 3 مداخل خارجية رئيسة.

وسيخصص أحد المدخلين لقاعة التشريفات والمنصة للملعب الذي تعود استثماراته لمصلحة نادي الهلال بعد أن قام باستئجاره من جامعة الملك سعود عبر شريكه الاستراتيجي السابق (شركة صلة) بقيمة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال سنويا.

وستسهم تلك التحسينات في رفع إيرادات النادي الذي يسعى إلى أن يكون كيانا اقتصاديا من خلال كسب أكبر قدر من الإيرادات عبر استقطاب عدد من الشركات ورفع الميزانية العامة للنادي خلال المواسم المقبلة إلى رقم قياسي بين الأندية السعودية.