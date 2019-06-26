المرجان تستضيف الألعاب البحرية لحرس الحدود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تستضيف جزيرة المرجان على كورنيش الدمام، مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، التي تتواصل منافساتها لليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 103 لاعبين، يمثلون أغلب مناطق حرس الحدود وأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، ويشاركون في ثلاث ألعاب هي: مسابقة القوارب الشراعية للفردي، وكذلك الزوجي، ومسابقة قوارب التجديف والكياك، وتتكون من تجديف الكياك الفردي، وتجديف الكياك الزوجي، والتجديف الرباعي، بالإضافة إلى مسابقة الغوص.

وأضاف أن الفرق المشاركة تلقت تدريبات مكثفة من قبل مدربين وخبراء أكفاء ساهمت في رفع المعدل اللياقي للمشاركين لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز موقع التدريب والسباق وإعداد المسارات والحواجز والعلامات البحرية للسباق، وإقامة محاضرات تدريبية، على هامش المسابقة، لعدد من منسوبي حرس الحدود في مجال تحكيم مسابقات الألعاب البحرية للاستفادة منهم مستقبلا.