الغربي التونسي يرتدي شعار النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

أنهت إدارة نادي النهضة إجراءات تعاقدها مع المدرب التونسي عفوان الغربي ليقود دفة الفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم المقبل، ويأتي التعاقد مع عفوان بعد دراسة 5 ملفات للمدربين حيث تعمل إدارة النهضه للاستعداد مبكرا للموسم المقبل من أجل إعادة الفريق لدوري الأضواء بعد غياب استمر لمواسم عدة.

من جهة أخرى وقعت إدارة نادي النهضة عقد الرعاية الأول لفريق كرة القدم بالنادي، والذي يلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى مع شركة المياه (قطاف)، وذلك بحضور المهندس لطفي الدوسري رئيس النادي والأستاذ محمد القحطاني رئيس الشركة وذلك بعقد يمتد إلى موسم.

حيث سيتم وضع شعار الشركة على كتف قميص الفريق، بالإضافة إلى لوحتين داخل الملعب في المباريات التي يلعبها الفريق على أرضه.