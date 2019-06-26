الدرعية تتأهب لأكبر حدثين عالميين في فورمولا إي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتأهب منطقة الدرعية التاريخية لاستقبال الموسم الجديد لسباقات فورمولا إي لموسم 2019، بإقامة سباقين يومي 22 و23 نوفمبر المقبل ضمن جولة «السعودية» فورمولا إي 2019، بعد النجاح الباهر الذي شهده السباق العام الماضي، والذي أقيم للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويمكن للجماهير الرياضية من خارج الوطن الحضور والتقديم على تأشيرة سياحية لمدة 30 يوما عبر منصة «شارك» الالكترونية بكل يسر وسهولة، وهو ما يساهم في زيادة عدد سياح المملكة والراغبين في حضور الحدث العالمي الكبير.

وسيشهد سباقا «أي بي بي» و»إف آي أي» فورمولا إي (ABB FIA Formula E) مزيدا من التنافس من خلال أول مشاركة لكل من بورشه ومرسيدس، مما سيزيد عدد السيارات المتسابقة، إضافة إلى ذلك تستعد الدرعية لاستقبال المزيد من السياح الدوليين، إذ ينتظر أن يفوق الحضور العدد السابق في العام الماضي الذي وصل إلى ما يقارب الـ 60 ألفا من السياح من مختلف بلدان العالم، وسط استعدادات كبرى لإقامة مهرجان ضخم يتضمن عددا من الفعاليات الثقافية والموسيقية والتراثية.

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وعبر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإقامة سباقات الفورمولا إي للسنة الثانية على التوالي على أراضي السعودية، وقال «استضافة فورمولا إي كانت لحظة فاصلة في تاريخ المملكة، ومحطة تابعها عشرات الآلاف مباشرة من شتى بقاع العالم».

وأضاف «لقد منح سباق «السعودية» فورمولا إي 2018 المتعة للجمهور والعائلات السعودية، نظرا لما حفل به من تنافس رياضي وفعاليات ترفيهية مشوقة. وبفضل رؤية المملكة 2030 الطموحة أتيح لهذا الحلم أن يتحول إلى واقع من خلال أكبر تظاهرة رياضية وثقافية وموسيقية وترفيهية تشهدها المملكة على الإطلاق».

من جهته قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل «في عام 2018 أثبت المضمار نفسه كمكان عالمي المستوى لرياضة السيارات المثيرة، وقد أثنى عليه المتسابقون بوصفه أحد أفضل المضامير التي اختبروها».

وأبدى رئيس CBX التنفيذي كارلو بوتاغي تفاؤله بنجاح السباق الثاني في المملكة، وقال: «سباق الدرعية «السعودية» 2018 حقق سبقا للمملكة في مجالات عدة، كونه أول سباق سيارات كهربائية ينظم في الشارع، وأول مرة يحصل فيها الزائرون من خارج المملكة على تأشيرات سياحية لحضور الحدث. وما تم تحقيقه لإحضار سباق فورمولا إي الأول إلى المملكة كان مذهلا بمختلف المعايير، وسيستفيد سباق هذا العام 2019 من ذلك النجاح لتقديم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالإثارة والترفيه والفنون العالمية لإمتاع الجمهور».