قانوني: التحكيم خيار أمثل لفض المنازعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الدمام أكد أكاديمي حقوقي أن التحكيم هو الخيار الأمثل لفض المنازعات، مشيرا إلى تاثيره الكبير على النظام العام وتنازع القوانين، مستعرضا أهم التحديات التي يواجهها التحكيم الدولي عبر محاور عدة ودراسة مقارنة في دول عدة. وتحدث الدكتور محمد الإشيقر في محاضرة بعنوان (التحكيم كخيار أمثل لتسوية المنازعات) عقدت بغرفة الشرقية عن طبيعة التحكيم ومفهوم التحكيم الدولي واتفاق التحكيم الدولي ونطاق التحكيم وسلطة المحكم والقابلية للتحكيم، مختتما محاضرته بعدد من التوصيات ليكون التحكيم الأمثل لفض المنازعات.



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